Trump reúne a su gabinete para definir sus próximos pasos en Irán

Con el encargo de tomar "una decisión final" sobre el conflicto abierto en Irán hace ya tres meses, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reunido a su gabinete en la sala de crisis de la Casa Blanca.

Sobrepasado ya un mes del peor pronóstico de Trump cuando decidió lanzarse al ataque de la república islámica de la mano de Israel, el objetivo de la reunión convocada para hoy es adoptar la respuesta definitiva al borrador de acuerdo para el cese de las hostilidades entre ambos países, cuando falta menos de medio año para las elecciones de mitad de mandato.

Al respecto, el republicano ha dejado claro que los puntos clave no han cambiado, pero no existe acuerdo entre Teherán y Washington. Las autoridades de la república islámica reivindican su derecho a enriquecer uranio, algo inaceptable para el magnate neoyorquino, que reclama la apertura sin peajes del estrecho de Ormuz a cambio de retirar su bloqueo naval de los puertos iraníes. El país que dirige Masud Pezeshkian, además, exige el fin de las sanciones, que considera un chantaje.

A lo largo del día de ayer, desde Washington aseguraron que existía un principio de acuerdo para extender la tregua durante dos meses más a cambio de la reapertura de Ormuz. Sin embargo, en Teherán han negado ese extremo, algo que ya ocurrió hace semanas, cuando las autoridades del país centroasiático censuraron la política de difundir fake news de Trump.