Trump critica “lo mal que le va a España” en medio de la cumbre progresista

El presidente Donald Trump habla con los medios de comunicación antes de partir en el helicóptero presidencial Marine One desde el jardín sur de la Casa Blanca.

Mientras la ciudad de Barcelona acoge una cumbre de líderes progresistas a nivel mundial, encabezada por el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, Donald Trump ha retomado sus críticas contra el país centrado ahora en sus "desastrosas cifras económicas".

"Da pena verlo", ha sostenido en su red social sobre un país que creció el año pasado casi el doble de la media de la Unión Europea.

"¿Alguien se ha fijado en lo mal que le va a España? Sus cifras económicas, a pesar de no contribuir prácticamente nada a la OTAN ni a su defensa militar, son absolutamente desastrosas. Da mucha pena verlo", ha manifestado, insistiendo así en una crítica recurrente al bajo gasto militar español.