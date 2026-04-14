Trump insiste en sus críticas al Papa y carga también contra Meloni

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya dejó claro que no tenía pensado disculparse con el papa León XIV tras las duras críticas vertidas ayer. En esa línea, no solo ha insistido en esas palabras contra el sumo pontífice, sino que también ha arremetido contra la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, por salir en su defensa.

Tras escuchar que la dirigente europea tachó de "inaceptables" sus palabras, en una entrevista con el diario Il Corriere della Sera, Trump ha replicado que "la inaceptable es ella", toda vez que no parece que le importe que Irán "tenga un arma nuclear con la que volaría Italia por los aires en dos minutos si tuviera la oportunidad".

Y, dicho esto, ha modificado la opinión que tenía sobre Giorgia Meloni, con la que mantenía buena sintonía. "Ya no es la misma persona. Pensé que tenía coraje, pero me equivoqué", ha expresado el neoyorquino, antes de apuntar que "Italia nunca volverá a ser el mismo país" para él.

Asimismo, ha redoblado sus críticas contra el obispo de Roma, llegando a asegurar que "no entiende" lo que ocurre con Irán. "No tiene ni idea de lo que está pasando. No comprende que 42.000 manifestantes murieron en Irán el mes pasado", ha sentenciado.