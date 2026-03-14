Trump invita a China, Francia y Reino Unido, entre otros, a una misión para reabrir Ormuz

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha planteado hoy la creación de una misión naval internacional para mantener "abierto y seguro" el estratégico estrecho de Ormuz, que permanece bloqueado casi totalmente por Irán. Entre los países a los que invitará a participar en esta misión, para la que no ha fijado plazo, cita a China, Francia, Japón, Corea del Sur y Reino Unido.

A través de un mensaje en la plataforma Truth Social, Trump explica que el 100% de la capacidad militar iraní está "destruida" por los ataques conjuntos que EEUU e Israel llevan efectuando desde hace dos semanas. Sin embargo, también reconoce que a Teherán le resulta "fácil enviar un par de aviones no tripulados, colocar minas o lanzar misiles a lo largo del estrecho, por muy derrotados que estén".

"Con suerte, China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otros países afectados por esta restricción artificial enviarán buques a la zona para que el estrecho de Ormuz deje de ser una amenaza por parte de una nación que ha sido completamente decapitada", ha manifestado el mandatario.

"Muchos países, especialmente aquellos afectados por el intento de Irán de cerrar el estrecho de Ormuz, enviarán buques de guerra, en conjunto con Estados Unidos, para mantener el estrecho abierto y seguro", indica Trump en su mensaje. Mientras tanto asegura que Estados Unidos "seguirá bombardeando sin piedad la costa y seguirá hundiendo barcos iraníes. De una forma u otra, pronto lograremos que el estrecho de Ormuz quede abierto, seguro y libre", ha concluido.

Bombardeo en la isla de Kharg

La pasada noche las fuerzas norteamericanas bombardearon la isla iraní de Kharg, epicentro de las exportaciones iraníes de petróleo, aunque tanto desde Estados Unidos como desde Irán se confirmó que las instalaciones petrolíferas no se han visto afectadas. Trump ha amenazado con reconsiderar su decisión de no atacar esta infraestructura petrolera y ha advertido de que podría dar la orden de hacerlo si Irán u otro país interviene en el paso "libre y seguro" de los buques por el estrecho de Ormuz.