Trump, en vísperas del acuerdo con Irán: "No debe haber más ataques de Israel en Líbano"
Oriente Próximo
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lamentado el ataque aéreo que Israel ha desencadenado este domingo contra el sur de Beirut; un bombardeo que "no tendría que haber ocurrido", y llamado a la calma tanto a Tel Aviv como a Hezbolá para que cesen las hostilidades porque está "muy cerca" de pactar el memorándum de entendimiento con Irán para abrir un proceso de paz en firme.
Israel ha lanzado en las últimas horas varios misiles contra un edificio de apartamentos en el barrio de Dahiya, en el sur de Beirut y bastión de Hezbolá, en respuesta a lo que ha denunciado como varios aviones no tripulados con carga explosiva desde Líbano contra su territorio.
"Israel tiene derecho a defenderse de las amenazas, pero el ataque al que respondía fue de poca importancia y sin trascendencia; nadie resultó herido ni muerto, y no debería interrumpir este importante proceso", ha planteado el mandatario norteamericano.
Y es que la seguridad del bastión de Hezbolá es una condición inapelable de Teherán, gran valedor del partido-milicia, para sentarse a negociar.
En este contexto, Trump ha defendido que el ataque de contra Beirut "no debería haber ocurrido, especialmente en un día tan especial, cuando estamos tan cerca de un acuerdo de paz con Irán", ha comentado Trump antes de llamar a la tranquilidad.
"No debería haber más ataques de Israel en ningún lugar del Líbano, pero tampoco debería haber más ataques de ningún otro grupo, incluyendo Hezbolá, contra Israel. Este podría ser el comienzo de una paz larga y hermosa", ha concluido.
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