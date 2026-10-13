Trump se plantea pedir a Turquía que se incorpore a la guerra contra los hutíes en Yemen

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha avanzado que se está planteando la posibilidad de pedir a Turquía que se incorpore a la campaña militar que lidera Arabia Saudí contra la insurgencia de Yemen, ante los ataques que viene dirigiendo contra el país del golfo Pérsico.

"Tal vez lo haga. El presidente Erdogan es un gran amigo mío y le tengo mucho respeto", ha declarado ante los medios antes de partir hacia Alaska para pronunciar un mitin, inmerso como está en la campaña de cara a las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre.

Y es que Turquía es uno de los países firmantes del llamado Acuerdo Conjunto de Defensa de La Meca, suscrito el pasado 7 de agosto con Arabia Saudí, Egipto y Pakistán, y que incluye una cláusula de defensa por la que un ataque contra uno de los firmantes sería considerado un ataque contra todos ellos.

A esta situación se llega en medio de un incremento de los ataques de los hutíes de Yemen contra territorio saudí, como el que tuvo lugar el pasado domingo: un bombardeo sobre el aeropuerto de Riad dejó al menos una docena de muertos y unos 300 heridos.

En todo caso, el gobierno turco ya ha matizado que esa cláusula no implica enviar a sus tropas a atacar a los hutíes, sino considerar el envío de ayuda militar defensiva a Arabia Saudí.