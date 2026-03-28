Trump reprocha a la OTAN no haber ayudado a EEUU en la guerra con Irán, pese a ser el socio que más aporta

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha sugerido que Estados Unidos podría retirar su apoyo a la OTAN y ha recriminado a la Alianza que "no ha estado ahí" para respaldar a Washington en su ofensiva contra Irán, pese a los "cientos de miles de millones de dólares al año" que la Casa Blanca invierte en esta organización.

"La OTAN no estuvo ahí para nosotros. Les enviamos miles de millones de dólares cada año para protegerlos. Siempre habríamos estado ahí para ellos. Pero, a juzgar por sus acciones, supongo que no tenemos por qué estarlo, ¿verdad? ¿Por qué estaríamos ahí para ellos si ellos no están ahí para nosotros?", ha espetado el mandatario durante una comparecencia pública.

Trump ha tildado de "error terrible" la negativa de la organización a suministrar armamento militar para su uso en Oriente Próximo, criticando que "no quiso ni siquiera reconocer lo que (EEUU e Israel) estábamos haciendo por el mundo y enfrentándonos a Irán". "Creo que fue un error tremendo cuando la OTAN simplemente no estuvo ahí. Simplemente, no estuvo ahí", ha insistido, subrayando la grandeza del ejército estadounidense. "No pensé que hubiera un gran riesgo", ha agregado.

Estas declaraciones llegan después de que el propio Trump ya arremetiera esta semana contra los aliados de la OTAN por su falta de apoyo en el contexto de la guerra lanzada contra Irán hace casi un mes, a los que advirtió de que Washington "no olvidará" esta falta de implicación. En este sentido, reiteró que Washington en realidad "no necesita nada de la OTAN", aunque lanzó una advertencia apuntando que "nunca olvidará este momento tan importante en el tiempo".

Resurgimiento de Oriente Próximo

Durante su comparecencia, Trump también ha insistido este viernes en que las fuerzas de Irán están siendo "diezmadas" y ha augurado un resurgimiento de la región al margen de la influencia y el "terror" iraníes y su "chantaje nuclear".

"Este es un momento de acción audaz y de decisión histórica para hacer a Estados Unidos y a nuestros aliados más seguros y más fuertes, más prósperos y más exitosos que nunca. Eso es lo que está pasando. Esta noche estamos más cerca que nunca del surgimiento de un Oriente Próximo que por fin esté libre del terror iraní, la agresión y el chantaje nuclear", ha señalado Trump.

El inquilino de la Casa Blanca ha insistido en que este "chantaje nuclear" al que el régimen de Teherán ha sometido a la región durante casi medio siglo está llegando a su fin "bajo (su) liderazgo" y gracias a la ofensiva `Furia Épica`, llevada a cabo junto a Israel.

"Estados Unidos está poniendo fin a la amenaza planteada por este régimen radical, diezmando las capacidades de Irán (...), algo que nadie ha visto jamás (...). Durante 47 años Irán ha sido conocido como el matón de Oriente Próximo, pero ya no lo es", ha apostillado.

Asimismo, Trump ha afirmado que ambas partes están conversando, si bien ha recalcado que cualquier acuerdo pasará necesariamente por la apertura del estrecho de Ormuz: "Estamos negociando ahora, y sería genial si pudiéramos hacer algo, pero tienen que abrirlo. Tienen que abrir el estrecho de Trump, quiero decir, de Ormuz. Disculpen, lo siento mucho. Qué error tan terrible", ha dicho.