Trump vuelve a impedir a Israel que ataque Líbano

A pesar de las quejas en el seno del gobierno de Netanyahu con respecto a las limitaciones que Estados Unidos ha impuesto a los ataques en Oriente Próximo, el presidente Trump ha vuelto a reaccionar a las amenazas de Irán exigiendo a Israel el cese de los ataques sobre Líbano.

Así pues, apenas unas horas después de que el primer ministro del país hebreo anunciase nuevos bombardeos sobre Beirut y de que Teherán amenazase con tomar represalias, el inquilino de la Casa Blanca ha dejado claro que nada de esto sucederá, y que tampoco Hezbolá atacará.

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"He mantenido una llamada muy productiva con el primer ministro Bibi Netanyahu de Israel y no habrá tropas que vayan a Beirut y las tropas que estaban de camino están ya de regreso", ha desvelado el magnate republicano a través de sus redes sociales, en las que también ha apuntado que mantuvo una conversación telefónica "con Hezbolá" y "han accedido a dejar de disparar". "Israel no les atacará y ellos no atacarán a Israel", ha explicado.