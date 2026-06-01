Irán bombardeará Israel si Netanyahu retoma los ataques contra Líbano

La situación de conflicto empeora en Oriente Próximo. Los ataques incesantes de Israel sobre Líbano, a pesar de las negociaciones de paz en marcha, y el anuncio de Benjamin Netanyahu de nuevos bombardeos contra Beirut han provocado que Irán haya amenazado con tomar represalias sobre el norte del país hebreo si no acata el alto el fuego.

"Si se materializa esta amenaza, advertimos a los residentes y a los asentamientos militares del norte de los territorios ocupados de que abandonen la zona si no quieren recibir daños", ha verbalizado el mando central militar de Irán a través de la radiotelevisión pública iraní, al tiempo que la Guardia Revolucionaria ha puesto negro sobre blanco que "quien siembra vientos, recoge tempestades".

"La paciencia de Irán tiene un límite", ha recalcado uno de los jefes de Inteligencia del cuerpo armado, antes de sentenciar: "No vamos a permitir que continúe el bloqueo naval de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz ni a tolerar la escalada en Líbano".

Conversación de paz en suspenso

En paralelo, en medio de esta situación, el equipo negociador de Teherán ha dado por suspendido el diálogo con Washington hasta que Israel deponga su actitud en Líbano, tal y como ha recogido la agencia de noticias iraní Tasnim, toda vez que atacar a una de las partes en conflicto supone violar el acuerdo de tregua.

Es más, dada la gravedad de la escalada, ha avanzado que bloqueará por completo el estrecho de Ormuz y que, de la mano de los hutíes que controlan buena parte de Yemen, bloqueará también el estrecho de Bab al Mandeb, que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén, estrangulando todavía más el comercio mundial.

Imagen de satélite de la península arábiga

Este estrecho es otro punto estratégico para el transporte marítimo, ya que canaliza el tráfico hacia el canal de Suez; y su cierre prácticamente aislaría a la península arábiga. En concreto, Bab al Mandeb es una de las rutas más importantes del mundo para el transporte marítimo de mercancías a nivel global, en particular petróleo y otros combustibles, desde el golfo Pérsico hasta el mar Mediterráneo, así como de mercancías con destino a Asia, incluido el petróleo de Rusia.

Bombardear Beirut

Esta reacción de Teherán llega después de que Netanyahu ordenase al ejército de Israel nuevos bombardeos sobre "objetivos terroristas" en Beirut, pocas horas después de emitir órdenes de evacuación para siete localidades del sur de Líbano.

"Estamos decididos a restaurar la seguridad de los residentes del norte, igual que hicimos para los residentes del sur", ha remachado el primer ministro israelí, equiparando sus ataques sobre Líbano —bajo el pretexto de Hezbolá— con los que continúa llevando a cabo en la Franja de Gaza —alegando que sus ataques se dirigen contra Hamás—.

Estas amenazas llegan después de la muerte de otro militar del país hebreo en un ataque de la milicia chií en los alrededores del castillo de Beaufort, tomado la víspera por las tropas israelíes.

En Líbano, desde que se reactivaran los ataques el pasado 2 de marzo al hilo de los bombardeos sobre Irán, más de 3.300 personas han muerto a manos de Israel.