Trump vuelve a intentar restringir la ciudadanía por nacimiento tras el revés del Supremo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una nueva orden ejecutiva destinada a restringir la entrada en el país de ciudadanos extranjeros que pretendan viajar para dar a luz y conseguir que sus hijos adquieran la nacionalidad estadounidense por haber nacido en territorio norteamericano, una práctica que la Administración ha denominado "turismo de maternidad".

La medida llega poco más de un mes después de que el Tribunal Supremo estadounidense frenara una directiva anterior de Trump encaminada a limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento.

"La ciudadanía no es una mercancía que se pueda adquirir mediante la explotación calculada y la evasión de las leyes de inmigración", sostiene la nueva orden, difundida por la Casa Blanca.

El documento acusa a supuestos operadores de "turismo de maternidad" de utilizar publicidad e incentivos para atraer a ciudadanos extranjeros a Estados Unidos con el objetivo de dar a luz en el país. Según la Administración, estas personas aprovecharían visados temporales destinados a turismo, estudios, intercambios o empleo para obtener posteriormente beneficios migratorios permanentes para sus hijos y, potencialmente, para ellas mismas.

Trump define el "turismo de maternidad" como la entrada de un ciudadano extranjero en Estados Unidos mediante un visado de no inmigrante con el propósito de dar a luz en territorio estadounidense, así como las actividades destinadas a facilitar la entrada de otras personas con ese mismo objetivo.

Posibles restricciones y expulsiones

La orden encarga al secretario de Estado, Marco Rubio, y al secretario de Seguridad Nacional, Todd Blanche, la adopción de las medidas necesarias para aplicar esta política y actualizar las normas y directrices correspondientes.

Entre las medidas contempladas figuran impedir la entrada al país de personas que pretendan utilizar sus visados con este propósito, revocar visados, establecer prohibiciones de entrada y expulsar a extranjeros que hayan participado en este tipo de prácticas.

La Administración también plantea adoptar medidas contra entidades, organizaciones o individuos, tanto dentro como fuera de Estados Unidos, que faciliten o permitan el denominado turismo de maternidad.

La propia orden contempla excepciones por razones humanitarias o cuando la entrada de una persona sea considerada de interés nacional, decisión que corresponderá a los secretarios de Estado o de Seguridad Nacional.

El precedente del Tribunal Supremo

La iniciativa vuelve a situar en el centro del debate el derecho a la ciudadanía de las personas nacidas en Estados Unidos, donde tradicionalmente prevalece el principio de ius soli, según el cual la nacionalidad puede adquirirse por nacimiento en el territorio.

La nueva orden se produce después de que el Tribunal Supremo frenara la directiva firmada por Trump al inicio de su segundo mandato, que pretendía negar la ciudadanía a determinados menores nacidos en Estados Unidos de madres en situación irregular o con visados temporales cuando ninguno de los progenitores fuera ciudadano estadounidense o residente legal.

La Administración argumentó entonces que la Decimocuarta Enmienda no amparaba en estos casos la ciudadanía automática, mientras que los tribunales cuestionaron la legalidad de la medida.

Según estimaciones citadas por el Instituto de Políticas Migratorias y el Instituto de Investigación Demográfica de la Universidad de Pensilvania, una modificación de estas características podría afectar a alrededor de 250.000 bebés nacidos cada año en Estados Unidos.