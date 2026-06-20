Una turista italiana muerta y 1.700 evacuados en un voraz incendio en un hotel de lujo en República Dominicana

Un gran incendio en un complejo hotelero de la República Dominicana ha causado la muerte a una turista italiana de 46 años y ha obligado a la evacuación de 1.690 personas.

El hotel afectado es el Viva Dominicus Beach by Wyndham, donde el incendio se ha propagado con gran rapidez a causa de la paja y las cañas de sus techos. Además, debido a la intensa humareda y a que parte de los materiales que ardieron estaban siendo arrastrados por el viento, las autoridades locales han evacuado también otros complejos aledaños.

Por el momento no se han aclarado cómo comenzó el fuego, pero el ministerio de Turismo del país sudamericano ha garantizado todo el apoyo tanto para esclarecer lo ocurrido como para asegurar la continuidad de los planes de los viajeros afectados.

De hecho, los turistas están siendo reubicados ya en hoteles cercanos y otras instalaciones habilitadas a tal efecto.