España desplaza a EEUU como principal inversor extranjero en República Dominicana

Por primera vez, España se ha convertido en el principal inversor extranjero en República Dominicana con un desembolso de unos 930,1 millones de euros, lo que supone el 21,5% del total captado por la nación caribeña.

Así se desprende de los datos de la Cámara de Comercio de España en República Dominicana, correspondientes a 2025, y que ponen de manifiesto que el capital español ha desplazado al procedente de Estados Unidos en este país. Además, evidencia una tendencia de crecimiento sostenido en la relación económica entre ambos países.

En suma, República Dominicana cerró el año pasado con 5.032 millones de dólares (4.310 millones de euros) en inversión extranjera directa, alcanzando así su cuarto récord anual consecutivo.