Ucrania acusa a Rusia de atacar el puerto de Odesa, dañando dos buques civiles

Kiev denuncia que atacar infraestructuras civiles constituye "un crimen de guerra"

Ataque en el puerto de Odesa, Ucrania
Las autoridades de Ucrania han acusado a Rusia de lanzar ataques con drones contra la infraestructura portuaria de la ciudad de Odesa, donde habría alcanzado dos buques civiles que "entraron a puerto para cargar trigo".

"Los puertos y el transporte marítimo civil son infraestructuras civiles. Los ataques contra ellos representan una amenaza para la vida de los civiles y socavan la seguridad alimentaria mundial", ha subrayado, antes de advertir de que este ataque constituye un "crimen de guerra deliberado".

Hasta la fecha, las tropas rusas han lanzado decenas de ataques contra el puerto de Odesa, de importancia estratégica, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden de Putin.

