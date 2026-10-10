Ucrania golpea una terminal rusa de petróleo tras el acuerdo entre Trump y Putin para exportar diésel

Horas después de que Trump anunciase un acuerdo con Putin para aumentar las ventas de diésel ruso, Ucrania ha lanzado un nuevo ataque contra su industria petrolera.

El objetivo fue la terminal de Rostov del Don, ubicada en el suroeste del país soviético y surtidora de combustible para el ejército ruso, que registró un incendio de grandes proporciones.

Tras días de duros ataques sobre Ucrania, con decenas de muertos y apagones, cortes de agua e interrupciones en el transporte público a causa de los bombardeos, Kiev ha dado un golpe sobre la mesa con esta acometida sobre el sistema energético.

"La paz nunca se logra mediante la debilidad", argumentó Zelenski, sin dejar de reclamar apoyo para Ucrania ante los intentos de invasión perpetrados por el Kremlin en un momento en que, a su juicio, los rusos "compensan con este terror su incapacidad para alcanzar sus objetivos en el frente".

Sobre el acuerdo entre Washington y Moscú, el presidente ucraniano ha subrayado que cualquier alivio de las sanciones contra Rusia "sin un acuerdo de desescalada claro y duradero es una clara muestra de debilidad" que Rusia aprovecha para "matar más, luchar durante más tiempo y respetar aún menos a Estados Unidos".

Por su parte, ante la insistencia de Trump para que Kiev deje de atacar las refinerías rusas, ha condicionado ese paso a que sea recíproco: "Ucrania no destruirá las refinerías rusas si Rusia no destruye nuestro sector energético".