Ucrania golpea instalaciones petrolíferas en Rusia, que perpetra una nueva masacre en suelo europeo

Rusia perpetra una nueva masacre en Kiev. Una veintena de personas, tres de ellas niños, han muerto y otras setenta han resultado heridas en el marco de una oleada de ataques contra viviendas e infraestructura energética en la capital de Ucrania y, simultáneamente, en varias provincias del país europeo.

En este contexto, el presidente Zelenski ha vuelto a poner el foco en que los misiles balísticos rusos siguen siendo "el mayor desafío" para sus líneas de defensa y ha urgido carga para los sistemas antiaéreos Patriot. Se trata, ha dicho, de "proteger la vida de la gente".

Según los datos del ejército ucraniano, las tropas rusas lanzaron en las últimas horas un total de 130 drones y unos 50 misiles en un "ataque masivo" reivindicado por Moscú. De ese total, hasta 117 vehículos no transportados fueron derribados, al igual que 39 misiles de crucero y cinco balísticos, pero otros 18 han logrado impactar.

En respuesta a lo ocurrido y a los ataques ordenados por el Kremlin en el mar Negro, donde ayer se hundió un barco con toda su tripulación frente a las costas de Bulgaria, Ucrania ha dirigido sus bombardeos hacia instalaciones petrolíferas en cuatro localizaciones de Rusia. "Ayudan a Rusia a financiar y a llevar a cabo su cruel guerra cruel", ha justificado Zelenski.