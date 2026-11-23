Ucrania ha reivindicado el hundimiento de una corbeta rusa que se encontraba anclada en puerto en Libia, a orillas del Mediterráneo, lo que, sumado a la oleada de ataques registrados en el mar Negro, supone una nueva escalada geográfica de la guerra iniciada por Moscú en 2022.

Para el presidente Zelenski, el lanzamiento de drones contra este buque de guerra ruso en Benghazi forma parte de "una operación ejemplar" por parte de Ucrania en la que también se destruyó un helicóptero de combate, mientras otro barco que transportaba armas rusas sufrió desperfectos a causa del ataque.

Críticas de Libia

Desde Libia, que desde hace años atraviesa una suerte de estabilidad muy inestable, se han desligado de cualquier tipo de permiso o colaboración con Ucrania para llevar a cabo este ataque. De hecho, tanto el gobierno reconocido internacionalmente como las autoridades paralelas asentadas en el este han criticado lo ocurrido.

Así, el viceprimer ministro libio, Ahmeid Huma, ha destacado que Libia no participa en la guerra entre Rusia y Ucrania, de modo que ha rechazado "cualquier intento de arrastrar su territorio, puertos o instalaciones hacia conflictos internacionales". Al tiempo, ha advertido de que se reserva el derecho de adoptar las medidas legales, diplomáticas y de seguridad para proteger la soberanía del país, mientras el mando naval del otro bando ha remarcado que cuenta con las capacidades necesarias para "hacer frente a estas amenazas de forma efectiva" y garantizar la seguridad.

Condena de Egipto e Italia

Además, tanto Egipto como Italia han reaccionado a lo sucedido mostrando su preocupación por la escalada del conflicto hacia el Mediterráneo.

"Es preocupante que la guerra entre Rusia y Ucrania pueda continuar a solo unos cientos de kilómetros de Italia. Sería realmente peligroso desestabilizar un país que se encaminaba hacia la estabilidad", ha subrayado el ministro de Exteriores del país europeo, Antonio Tajani; mientras desde Rabat han condenado unos actos que "socavan la seguridad y la estabilidad de la hermana Libia".

Rusia "toma nota"

Por su parte, en el Kremlin han advertido de que "toman nota" de la reivindicación ucraniana del suceso. La situación, como se han limitado a decir, está siendo estudiada por el ministerio de Defensa.