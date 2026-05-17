Ucrania lanza un ataque masivo con drones contra Moscú que deja tres muertos

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha defendido el ataque masivo lanzado por sus tropas contra Moscú, con más de 80 drones, que ha dejado tres personas muertas y una veintena de heridos.

Después del bombardeo ruso contra viviendas en Kiev, donde la cifra de fallecidos se elevó hasta las 24 personas —tres de ellas, niños—, Zelenski ya había anticipado un cambio de estrategia. El ataque de las últimas horas constituye, como ha explicado, una forma de decir al Kremlin que ponga fin a la guerra.

En ese nuevo rumbo del que habló Zelenski tras la masacre en Kiev incluía también ataques contra la infraestructura de Rusia. Así pues, los drones ucranianos se dirigieron en esta ocasión contra la refinería de Gazprom Neft, uno de los principales proveedores de combustible para la región metropolitana de Moscú.

"Nuestra respuesta está completamente justificada", ha reivindicado Zelenski a través de las redes sociales, antes de destacar el éxito al superar la importante defensa aérea rusa en el entorno de Moscú.

"Ataque terrorista"

La respuesta de Rusia ha sido denunciar lo que considera "un ataque terrorista financiado por la Unión Europea".

"Los objetivos eran exclusivamente pacíficos: personas, edificios de apartamentos y viviendas particulares", ha censurado la portavoz del ministerio de Exteriores, Maria Zajarova.