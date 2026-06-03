Ucrania ataca San Petersburgo durante la celebración del foro de Davos de Rusia

Horas antes del inicio del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, conocido como el Davos de Rusia, la ciudad ha sido blanco de un ataque de Ucrania. Una terminal de petróleo y una empresa de armamento figuran entre los objetivos alcanzados, situados a más de mil kilómetros de la frontera entre ambos países.

Lo ha confirmado el presidente Zelenski, que ha reivindicado los "buenos resultados" cosechados en esta oleada gracias a la precisión de sus tropas a la hora de dirigir los ataques; y también el gobernador de San Petersburgo, que ha dado cuenta de que "múltiples instalaciones han sufrido daños" y que "hay varios heridos".

En lo que respecta al foro, enfocado bajo el título Diálogo pragmático, el camino hacia un futuro estable, tiene agendada la participación del vice primer ministro de Rusia y los ministros de Desarrollo Económico e Industria del país soviético.

Mientras tanto, en Ucrania, donde hoy mismo la fuerza aérea ha logrado derribar 189 de los 198 drones lanzados por Moscú, Zelenski recibirá al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que ha viajado a Kiev en compañía de los embajadores de los Estados miembro de la Alianza Atlántica.

Este encuentro imprevisto tendrá lugar después del duro ataque ordenado por el Kremlin en las últimas horas, que causó la muerte de más de una veintena de personas, incluidos varios menores.