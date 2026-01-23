Ucrania recibirá unos 450 generadores eléctricos para restablecer el suministro en hospitales y refugios

La Unión Europea transferirá a Ucrania un total de 447 generadores eléctricos para contribuir al restablecimiento del suministro eléctrico en hospitales, refugios y servicios críticos, toda vez que los ataques de Rusia contra las infraestructuras esenciales dejan ya a más de un millón de ucranianos sin luz. De este modo, son miles de personas las que se encuentran actualmente sin calefacción ni agua caliente mientras padecen temperaturas bajo cero.

Este envío de generadores, que distribuirá el gobierno ucraniano en colaboración con Cruz Roja, se suma a los casi 10.000 equipos que se han trasladado al país dirigido por Zelenski desde que comenzó la invasión rusa, hace casi cuatro años, tal y como ha detallado la portavoz comunitaria Eva Hrncirova.

"No permitiremos que Rusia congele a Ucrania. Llevamos luz y calor allí donde Rusia envía oscuridad", ha reivindicado, tras apuntar también que ya se ha compltado el traslado de una central térmica completa que ha sido donada por Lituania para restaurar capacidad crítica en la red eléctrica ucraniana.

En la misma línea se ha pronunciado la comisaria europea de atención a las crisis, Hadja Lahbib, quien ha garantizado que desde Bruselas se mantendrá la ayuda a los ucranianos para afrontar los rigores del invierno. "No permitiremos que Rusia congele a Ucrania hasta someterla", ha incidido después de condenar los ataques de Moscú a las infraestructuras energéticas por entender que persiguen "quebrar el espíritu ucraniano". "Fracasarán", ha pronosticado.