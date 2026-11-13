La UE, incapaz de elegir un representante, enviará cinco países a las conversaciones de paz sobre Ucrania

La designación de un interlocutor con Rusia en las conversaciones sobre la paz para Ucrania ha abierto una brecha en Europa, que no ha sido capaz de designar a un único portavoz y enviará a representantes de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Polonia a las negociaciones junto con la delegación de las instituciones de la Unión Europea.

Después de las quejas de Giorgia Meloni —que secundaron varios países—, sobre la falta de representación en distintos foros relacionados con la guerra en Ucrania, los líderes habían previsto alcanzar hoy un acuerdo en la cumbre informal de Dublín para designar un único portavoz. No obstante, incapaces de alcanzar un acuerdo, han apostado por crear "un equipo europeo" que se siente a la mesa en las conversaciones de paz entre Kiev y Moscú que ha impulsado Estados Unidos.

En las últimas horas, varios países habían señalado al presidente del Consejo Europeo, António Costa, como la persona idónea para hacerlo, pero la alta representante en materia de política exterior, Kaja Kallas, blandió su cargo para reclamar ese espacio y otros dirigentes reclamaron su derecho a participar basándose en su nivel de apoyo a Ucrania en este conflicto.

Así pues, después de que los enviados especiales de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, y el propio secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, abriesen la puerta a Europa en las negociaciones, los líderes del viejo continente han pactado esta fórmula. No obstante, el viceministro de Exteriores de Rusia ha advertido de que la incorporación de representantes europeos en el diálogo podría "hacer descarrilar" los progresos logrados, dada su distancia con los planteamientos tanto del Kremlin como de la administración Trump.

Relaciones Rusia-Europa

Sin citarlo, ha aludido así a la posición defendida en la reunión trilateral de Abu Dhabi tanto por el yerno del presidente de Estados Unidos como por la delegación de Moscú sobre "un nuevo marco" de relaciones entre Rusia y Europa, que llevaría a definir "una arquitectura de seguridad global e indivisible para todo el continente europeo" que ya ha sido rechazada.

Dos días después de que el bloque comunitario reafirmase que la OTAN seguirá siendo el pilar clave para la seguridad occidental, hoy mismo el canciller de Alemania, Friedrich Merz, ha advertido a Trump de que no puede haber "sorpresas" en las negociaciones debido al contacto que prevé mantener con Putin la semana próxima en China.

Y es que, como ha apuntado, "algunos (líderes) temen" que la nueva cita entre Trump y Putin se convierta en "un segundo momento Anchorage", en referencia a la primera cumbre que los dos mandatarios mantuvieron en Alaska en agosto de 2025 y en la que, según Rusia, pactaron una cesión de territorio ucraniano al país soviético.