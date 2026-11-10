Ucrania, lejos de la paz: en la primera reunión en nueve meses, Moscú rechaza una tregua y Kiev descarta ceder terreno

Después de nueve meses, Rusia y Ucrania han retomado el diálogo. En Abu Dhabi, y con la mediación de Estados Unidos, ambos países han vuelto a la mesa de negociación, pero las cuatro horas y media de contacto no permiten vislumbrar el fin de la guerra. Con las garantías de seguridad en Europa en primer plano, junto con la desescalada y las medidas humanitarias, lo que Moscú puso de manifiesto es que no aceptará ninguna tregua, como tampoco en Kiev están abiertos a ceder territorio al Kremlin.

"Rusia no aceptará otro alto el fuego sin tener claro lo que sucederá a continuación", planteaba de antemano el ministro de Exteriores de Putin, Sergei Lavrov, desde el convencimiento, ya expresado por Moscú en numerosas ocasiones, de que Europa pretende aprovechar ese tiempo para que el ejército ucraniano "pueda restaurar su potencial militar". Así pues, mientras no se llegue a un acuerdo definitivo, las tropas rusas seguirán atacando la región oriental del país europeo, que aspiran a quedarse en su totalidad.

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Sin embargo, el presidente Zelenski descarta asumir con "flexibilidad" la cesión de territorio que también Washington le pide que acepte. Entre otras cosas, porque da por hecho que Rusia no se detendrá si ahora consigue mover la frontera este de Europa. "Nadie confía en que Putin se detenga. Hará una pausa, y volverá dentro de un año, dos o cinco. ¿Y quién será el culpable?", se ha preguntado, antes de insistir en la fórmula de congelar las actuales líneas del frente: "mantener las posiciones y pasar a las discusiones".

Antes de eso, no obstante, Ucrania exige garantías de seguridad para la posguerra, así como compromiso para la reconstrucción de Ucrania y medidas humanitarias, tal y como planteó Rustem Umerov, su jefe negociador, en la primera jornada de esta nueva ronda de contactos trilaterales que concluye mañana y en la que también están presentes el asesor de Putin Vladimir Medinski, los enviados de Trump Steve Witkoff y Jared Kushner, el ministro de Exteriores de Emiratos Árabes Unidos y el comandante de las fuerzas de la OTAN en Europa, Alexus Grinkevich.

Incorporar a Europa

Después de que la semana pasada las palabras de Trump sobre "un acuerdo muy grande" entre Rusia y Ucrania que incluiría a toda Europa levantase recelos en la UE, que no está representada en las negociaciones, hoy el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, abrió precisamente la puerta a incluir a Europa en la mesa. "Queremos expandir el formato trilateral para incluir a nuestros socios europeos", defendió, mientras el yerno del inquilino de la Casa Blanca apostaba en ese encuentro por definir "un nuevo marco" de relaciones entre Rusia y Europa.

Se trata también del posicionamiento de Rusia, que pretende acordar "una futura arquitectura de seguridad global e indivisible para todo el continente europeo" antes de abordar el fin de la guerra, pero no ve con buenos ojos la inclusión de los europeos en la negociación. El propio Medinski, quien lidera la delegación rusa, recalcó hoy que la composición actual ya es "representativa" y no requiere de otros miembros para respaldar a Ucrania.

Reunión de representantes de Ucrania, Estados Unidos, la Unión Europea, la OTAN, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido en Abu Dabi antes de las conversaciones trilaterales con Rusia | SERVICIO DE INTELIGENCIA EXTERIOR DE UCRANIA

De hecho, antes de la cita trilateral se celebró un encuentro entre una representación de la OTAN, la Unión Europea y los gobiernos de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido con Ucrania, a la que se sumaron los negociadores de Estados Unidos, para reafirmar que la OTAN seguirá siendo el pilar clave para la seguridad occidental frente a los movimientos de Moscú.