Uganda cierra su frontera con el Congo para frenar la propagación del ébola

Uganda ha decidido cerrar temporalmente su frontera con República Democrática del Congo para evitar una mayor propagación del brote de ébola procedente del país vecino, ante la detección en suelo congoleño de más de un millar de casos y 200 muertes sospechosas.

En Uganda, mientras tanto, se han confirmado otros siete posibles casos de contagio y una muerte por esta enfermedad.

Así, la frontera entre estos dos países queda cerrada de forma inmediata, con las únicas excepciones de aquellos equipos autorizados de respuesta al ébola, las operaciones humanitarias, el transporte de alimentos y mercancías y el paso de personal esencial de seguridad.

Además, todos los que crucen la frontera tendrán que rellenar formularios de localización y someterse a controles sanitarios, además de permanecer bajo vigilancia de acuerdo con los protocolos sanitarios establecidos en el país de África para controlar el brote.