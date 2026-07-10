Venezuela aprueba el reglamento de la Ley de Hidrocarburos para atraer inversión extranjera y reactivar el sector energético

El Gobierno de Venezuela acaba de aprobar el Reglamento de la Ley de Hidrocarburos, una norma con la que pretende impulsar la inversión extranjera y favorecer el desarrollo de los sectores petrolero y gasístico del país.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, firmó este jueves el reglamento, que establece el marco jurídico para la participación de empresas privadas en las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en territorio venezolano.

La nueva regulación define las condiciones aplicables a las compañías interesadas en desarrollar proyectos de explotación de petróleo y gas y contempla un sistema tributario diferenciado en función del nivel de riesgo de las inversiones, distinguiendo entre yacimientos ya en producción y operaciones en alta mar.

El Ministerio de Hidrocarburos destacó que la aprobación del reglamento constituye "un hito clave" para la industria energética venezolana al ofrecer "reglas claras, mayor seguridad jurídica y un entorno propicio para la cooperación entre el Estado y los capitales nacionales e internacionales".

El Ejecutivo confía en que la nueva normativa contribuya a incrementar la llegada de inversiones y permita modernizar un sector considerado estratégico para la economía del país, en un contexto marcado por los esfuerzos del Gobierno para recuperar la capacidad productiva de la industria petrolera.

Asimismo, las autoridades venezolanas sostienen que el nuevo marco regulatorio permitirá situar al país "a la vanguardia" del mercado energético internacional y reforzar su papel como uno de los principales actores del sector.

Según el Ministerio de Hidrocarburos, la entrada en vigor del reglamento abre una nueva etapa de crecimiento técnico y operativo para la industria, con el objetivo de aprovechar los recursos energéticos del país y traducir ese desarrollo en beneficios para la economía y la población venezolana.