Autoridades de Venezuela confirman muertos en el ataque de EEUU pero sin concretar cifras

Ataviado con casco y chaleco antibalas, el número dos de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, ha salido a las calles de Caracas rodeado de policías para llamar a la calma a la población ante el ataque “criminal y terrorista” de Estados Unidos. “El pueblo saldrá victorioso”, ha proclamado, entre “vivas” de sus acompañantes, para apelar a los venezolanos a que “confíen en la diligencia” de las autoridades del país. “Venezuela sabe lo que tiene que hacer”, ha garantizado el ministro del Interior de Venezuela.

"Llamo a la calma de nuestro pueblo. Confíen en el liderazgo, en la dirigencia del alto mando político y militar para la situación que estamos atravesando. Mucha calma, que nadie caiga en el desespero para facilitarle las cosas al enemigo invasor, terrorista, que nos atacó cobardemente", ha aseverado Cabello.

"Esperamos que el mundo se pronuncie sobre este ataque contra civiles", ha añadido. "Un ataque cobarde mientras la gente dormía, un ataque a civiles, una masacre. ¿Van a ser los organismos internacionales cómplices?", ha manifestado Cabello, si bien todavía no hay cifras oficiales sobre las bajas causadas por los ataques norteamericanos.

Fiscal general

También el fiscal general del país, Tarek William Saab, se ha pronunciado en los mismos términos: confirma heridos graves y víctimas mortales pero no ha acabado de precisar una cifra exacta.

"Hay víctimas inocentes han resultado mortalmente heridas y otras han muerto a causa de este criminal ataque terrorista", ha declarado. Saab también ha reiterado la exigencia inicial de la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, de que EEUU presente una prueba de vida que demuestre que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, estaban vivos.