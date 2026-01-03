Venezuela, atacada: se registran varios bombardeos en Caracas y EEUU reivindica una ofensiva "con éxito a gran escala"

En la madrugada de este sábado, Caracas y localidades de los estados de Miranda, Aragua y La Guaira (Venezuela) fueron sacudidas por varias explosiones y reportes de aviones sobrevolando la capital y disparos, mientras se registraban detonaciones en bases militares y complejos estratégicos, entre ellos Fuerte Tiuna, el cuartel de La Carlota y el aeropuerto de Higuerote.

Fuentes anónimas de la Casa Blanca confirmaron a Fox News que el Ejército de Estados Unidos habría iniciado una operación militar en territorio venezolano como medida de presión contra el presidente Nicolás Maduro.

Maduro, "capturado"

El presidente de EEUU, Donald Trump, confirmó que Nicolás Maduro fue capturado durante un ataque militar estadounidense en Venezuela y trasladado fuera del país junto con su esposa. Trump anunció que dará más detalles en una conferencia de prensa en Mar-a-Lago a las 11:00 a. m. Hasta ahora, no se ha precisado el paradero de Maduro ni la situación del Gobierno venezolano tras la operación.

Este es el mensaje que ha compartido:

"Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado en avión, junto con su esposa, fuera del país. Esta operación se llevó a cabo en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. Se darán más detalles próximamente. Hoy a las 11:00 a. m. habrá una conferencia de prensa en Mar-a-Lago. ¡Gracias por su atención! Presidente Donald J. Trump"

Delcy Rodríguez pide una prueba de vida de Maduro

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha comparecido en una televisión venezolana, dejando el siguiente mensaje: "Desconocemos el paradero de Nicolás Maduro y de la primera dama. Exigimos al gobierno del presidente Donald Trump una prueba de vida inmediata"

Estado de emergencia

Maduro ha declarado el estado de emergencia en el país y ha llamado a la población a movilizarse. El Gobierno venezolano calificó los ataques como una “gravísima agresión militar” dirigida a apoderarse de recursos estratégicos, especialmente petróleo y minerales, y a quebrar la independencia política del país. Ante los hechos, Maduro decretó estado de movilización general y de emergencia nacional, activando el mando de defensa integral en todos los estados y municipios.

Paralelamente, el Ejecutivo venezolano inició una ofensiva diplomática, presentando denuncias ante el Consejo de Seguridad de la ONU, la Secretaría General de la ONU, la CELAC y el Movimiento de Países No Alineados, exigiendo condena y rendición de cuentas al Gobierno estadounidense. Venezuela subrayó que se reserva el derecho a la legítima defensa conforme al artículo 51 de la Carta de la ONU y llamó a los pueblos y gobiernos de América Latina y el mundo a movilizarse en solidaridad con la nación.

Embajada de EEUU en Venezuela

Este es el mensaje emitido por la embajada de EEUU en Venezuela:

"No viaje a Venezuela;

Resguardarse en el lugar. Inscríbase en el Programa de Inscripción de Viajeros para recibir actualizaciones de seguridad. La Embajada de EE.UU. en Bogotá tiene conocimiento de los informes de explosiones en Caracas, Venezuela, y sus alrededores.

(...)

El gobierno de EEUU no tiene la capacidad de brindar servicios de emergencia a los ciudadanos estadounidenses en Venezuela.

Medidas a tomar:

No viaje a Venezuela.

Los ciudadanos estadounidenses en Venezuela deben refugiarse en sus hogares y partir inmediatamente cuando sea seguro hacerlo.

Establezca múltiples métodos de comunicación con amigos y familiares fuera de Venezuela".

El mensaje de la embajada de EEUU en Venezuela

Reacción internacional

En este contexto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha asegurado a través de su cuenta en la red social X que lo que está ocurriendo es un “bombardeo” sobre Caracas, y ha solicitado la intervención inmediata de las instituciones internacionales, empezando por el Consejo de Seguridad de la ONU, órgano del que Colombia forma parte desde el pasado 1 de enero.

“En este momento bombardean Caracas. Alerta a todo el mundo, han atacado a Venezuela. Bombardean con misiles. Debe reunirse la OEA y la ONU de inmediato”, ha escrito Petro, reclamando una convocatoria urgente del Consejo de Seguridad para “establecer la legalidad internacional de la agresión sobre Venezuela”.

Por su parte, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel denunció un “criminal ataque de EE. UU.”, calificándolo de terrorismo de Estado y pidió una respuesta urgente de la comunidad internacional. Mohamad Safa, representante principal ante el ECOSOC de las Naciones Unidas, aseguró directamente que "¡Estados Unidos está bombardeando a Venezuela mientras el pueblo duerme!".

Los hechos se producen en un momento de máxima tensión diplomática y militar entre Venezuela y Estados Unidos. En las últimas semanas, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha ordenado el despliegue de buques de combate frente a las costas venezolanas, la incautación de petroleros que partían de puertos del país sudamericano y ha lanzado amenazas explícitas de ataques contra territorio venezolano.