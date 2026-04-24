Venezuela da por concluida la amnistía tras liberar a más de 8.600 presos

La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, cree que la ley de amnistía "ha salido muy bien", en la medida que ha beneficiado a más de 8.600 presos, pero ha dado por concluida su vigencia entre críticas de las ONG.

"Llega a su fin", ha apuntado sobre una normativa aprobada por unanimidad en el Parlamento venezolano hace dos meses; al tiempo que ha asegurado que la reforma de la justicia que se está diseñando la hará innecesaria, ya que permitirá gestionar "aquellos casos que no estaban contemplados o, mejor dicho, estaban excluidos expresamente".

Pero frente a las cifras apuntadas por la mandataria, ayer mismo la ONG venezolana Foro Penal aseguraba que únicamente se han producido 768 excarcelaciones de presos políticos y que, de ese total, solo 186 han ocurrido como consecuencia de la amnistía.

Sin entrar en los datos, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón ha tachado el anuncio de suspensión de la ley de "grave atropello al estado de derecho", al tiempo que ha reivindicado que su vigencia debería ser "inherente" a la persistencia de las "situaciones de persecución y detención arbitraria que debe subsanar".

"Lamentablemente, este desenlace confirma nuestra preocupación inicial: la ley ha terminado siendo un ejercicio de retórica política más que un instrumento genuino para devolver la libertad a los presos políticos", ha lamentado esta organización.