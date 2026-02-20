Venezuela aprueba por unanimidad la ley de amnistía para los presos políticos

El Parlamento de Venezuela ha aprobado este jueves por unanimidad la ley de amnistía impulsada por la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, que abre la puerta a excarcelar a quienes hayan cometido delitos desde 1999, excluyendo casos de corrupción, violación de los derechos humanos, crímenes de guerra, homicidio intencional y narcotráfico.

Pese a que durante el trámite surgieron discrepancias entre el oficialismo y la oposición, especialmente en lo referido a que los presos deban presentarse ante las autoridades para acogerse al indulto, finalmente fue suscrita por todo el arco parlamentario. La norma mantiene este precepto, pero reconoce el derecho de los exiliados a contar con un abogado de su elección para gestionar su solicitud, al tiempo que impide la detención de los solicitantes durante la tramitación del recurso.

Además, entre otros preceptos, el nuevo texto normativo incluye la creación de una comisión especial de seguimiento de la ley, que tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento del nuevo marco legal. Es precisamente este foro el que tendrá que "corregir", en palabras del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, las "situaciones de mala utilización" que se derivaron de la ley contra el odio y por la convivencia democrática, que establece penas de hasta veinte años de prisión.

Por su parte, Delcy Rodríguez ha hecho votos por que esta ley sirva para que su país pueda "convivir democrática y pacíficamente". "Nos estamos desprendiendo de un poco de intolerancia y estamos abriendo nuevas alamedas para la política en Venezuela", ha parafraseado al expresidente chileno Salvador Allende, sin olvidarse de los hechos "dramáticos" que han conducido a esta situación, en relación a la irrupción militar de Estados Unidos y la posterior detención de Nicolás Maduro y su esposa.

Ahora, con la norma ya aprobada, ha llamado a que los trámites de excarcelación se realicen con celeridad, y Venezuela pueda con ello "curar heridas y reencauzar la convivencia democrática". Y, tras definirse como "chavista", ha llamado a "saber pedir perdón" pero también a "saber recibir perdón".

"Madurez política"

En cuanto a la unanimidad cosechada por la ley de amnistía, Delcy Rodríguez —al igual que su hermano Jorge— ha destacado "el acto de grandeza" que supone reunir las firmas de todos en un mismo documento. Además, ha celebrado la "extraordinaria madurez política de todos" los que han contribuido para que, en apenas veinte días desde su anuncio, haya podido ser aprobada.

Ley "bastante restrictiva"

A pesar del acuerdo en la Cámara para sacar adelante la ley, la ONG Foro Penal, que estima que se han excarcelado 448 presos políticos desde la toma de posesión de Delcy Rodríguez el pasado mes de enero, ha considerado que la normativa es "bastante restrictiva", pues "excluye" a personas perseguidas por motivos políticos.

En paralelo, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos ha informado de que los familiares de detenidos en la sede de la Policía Nacional Bolivariana en Caracas han suspendido la huelga de hambre que comenzaron hace más de cinco días, un paso que atribuye al "grave desgaste físico" y a la ausencia total de respuestas por parte de las autoridades.

Primera excarcelación

Apenas unas horas después de la aprobación de la ley, el exdiputado venezolano Juan Pablo Guanipa, del partido Primero Justicia, ha confirmado que se encuentra en libertad "plena".

Con todo, Guanipa —quien salió de la cárcel hace casi dos semanas, pero volvió a ser detenido inmediatamente y obligado a cumplir arresto domiciliario— ha criticado esta nueva normativa concebida, a su juicio, para "chantajear a muchos venezolanos inocentes" mientras "excluye a varios hermanos que siguen injustamente tras las rejas".

"Estoy de acuerdo con la reconciliación entre venezolanos, pero con la verdad por delante. Una reconciliación basada en la mentira es como un gigante con pies de barro, se cae a las primeras de cambio", ha advertido, antes de insistir en que "la liberación de presos políticos no es ningún acto de clemencia" dado que "ninguno de ellos debió estar preso".

Y, tras hacer hincapié en que "la dictadura los secuestró tratando de quebrar el espíritu del pueblo venezolano", ha apelado a "trabajar sin descanso para lograr que Venezuela sea libre, de la mano de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia".