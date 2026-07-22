El VIII Foro La Toja reunirá del 1 al 3 de octubre a líderes políticos, empresarios y expertos para debatir sobre los grandes retos globales

La VIII edición del Foro La Toja-Vínculo Atlántico se celebrará los próximos 1, 2 y 3 de octubre en la Isla de A Toxa, en O Grove (Pontevedra), donde volverá a reunir a responsables institucionales, representantes políticos, empresarios, académicos y expertos nacionales e internacionales para analizar algunos de los principales desafíos políticos, económicos y tecnológicos del escenario internacional.

El encuentro será inaugurado por el presidente de la Fundación La Toja, Amancio López, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Durante la primera jornada también se entregará el Premio Foro La Toja-Josep Piqué.

El programa abordará cuestiones como la transformación tecnológica, la seguridad internacional, el futuro de Europa, la transición energética, el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la política industrial o el avance del crimen organizado, con la participación de destacados representantes del ámbito político, académico y empresarial.

Uno de los grandes ejes de esta edición será la inteligencia artificial. Entre los ponentes figuran la profesora de la Universidad de Cambridge Diane Coyle; el director de Futuros Estratégicos de OpenAI y autor de Hyperdimensional, Dean Ball; y la investigadora del Centro Belfer de la Universidad de Harvard y copresidenta del Consejo Asesor de Inteligencia Artificial de Naciones Unidas (2023-2024), Carmen Artigas.

Asimismo, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, participará en una mesa junto al director del Barcelona Supercomputing Center, Mateo Valero; la cofundadora y vicepresidenta de ELLIS, Nuria Oliver; y el director del Centre for Quantum Technologies de Singapur, José Ignacio Latorre, en un debate sobre la madurez y el impacto de la inteligencia artificial.

En el ámbito político, el foro acogerá un diálogo sobre política industrial y desarrollo territorial entre el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el lehendakari, Imanol Pradales, moderado por Antón Costas. También participarán los expresidentes del Gobierno Felipe González y Mariano Rajoy, quienes analizarán el balance de una legislatura.

La dimensión geopolítica tendrá un peso destacado con una conversación entre el analista estadounidense Robert D. Kaplan y la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya sobre el vínculo atlántico. Además, expertos internacionales debatirán sobre la guerra de Ucrania y sus consecuencias estratégicas, con la participación, entre otros, del vicepresidente de Palantir Europa, Louis Mosley, y del representante especial de la OTAN para el flanco sur, Javier Colomina.

El crimen organizado y su impacto sobre las democracias será otro de los asuntos centrales del encuentro, en una sesión en la que intervendrán el exvicepresidente de Colombia y exdirector general de la Policía Nacional Óscar Naranjo, el vicepresidente y miembro del consejo ejecutivo de la Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales (AMLA), Juan Manuel Veiga, y la fiscal especial antidroga de la Audiencia Nacional, Rosa Ana Morán.

La clausura del VIII Foro La Toja-Vínculo Atlántico correrá a cargo del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, poniendo fin a tres jornadas de reflexión sobre los principales retos que afrontan Europa y la comunidad internacional.