El vino, aceite y miel de Castilla-La Mancha se abren camino en Corea del Sur

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, acaba de iniciar su viaje institucional a Corea del Sur con el objetivo de impulsar la presencia de los productos agroalimentarios de la región en el mercado asiático y duplicar las exportaciones castellanomanchegas al país.

García-Page participa en la feria K-Expo Spain 2026, considerada una de las principales plataformas comerciales para la promoción de productos españoles en Asia. Lo hace acompañado por una representación de empresarios de Castilla-La Mancha que buscan ampliar sus oportunidades de negocio en un mercado de más de 50 millones de habitantes.

A su llegada a la capital surcoreana, el presidente regional destacó el potencial de crecimiento que ofrece el país asiático para sectores estratégicos de la economía castellanomanchega. Según señaló, existe un creciente interés por productos como el aceite de oliva y el vino, dos de los grandes referentes de la producción agroalimentaria de la comunidad autónoma.

"Es un mercado por explorar, competitivo y en crecimiento, que está mostrando un gran interés por los productos españoles", afirmó García-Page, quien subrayó además la fidelidad del consumidor surcoreano y su disposición a apostar por productos de calidad.

El jefe del Ejecutivo autonómico apuntó también a nuevas oportunidades para otros productos de la región, como la miel, dentro de una estrategia destinada a diversificar la presencia de Castilla-La Mancha en el exterior y consolidar nuevos mercados para sus empresas.

Más allá del ámbito comercial, García-Page destacó el potencial turístico del mercado surcoreano, considerando que puede convertirse en una fuente importante de visitantes para destinos del interior peninsular, más allá de los tradicionales enclaves de sol y playa.

Durante su estancia en Corea del Sur, la delegación castellanomanchega contará con el respaldo de la Embajada de España y de los servicios comerciales españoles en el país, una colaboración que el presidente regional considera fundamental para alcanzar los objetivos marcados.

Además, García-Page quiso recordar el vínculo histórico que une a Castilla-La Mancha con Corea del Sur, al señalar que el primer europeo que pisó suelo coreano fue un religioso natural de la localidad toledana de Villanueva de Alcardete, una circunstancia que calificó de "especial" en el inicio de esta visita institucional.

Con esta misión comercial, el Gobierno regional busca reforzar la internacionalización del sector agroalimentario castellanomanchego y abrir nuevas vías de crecimiento para las empresas de la comunidad en uno de los mercados más dinámicos de Asia.