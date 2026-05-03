El volcán Mayón cubre de ceniza 52 localidades de Filipinas

Un denso manto de ceniza procedente del volcán Mayón ha cubierto un total de 52 localidades en el noreste de Filipinas, donde las autoridades han restringido la movilidad, activado dispositivos de emergencia y desplegado equipos de limpieza y seguridad tras una nueva erupción.

El Mayón, uno de los volcanes más activos de Filipinas, es conocido por sus erupciones frecuentes y por la emisión de lava, cenizas y gases peligrosos.

Ahora mismo, cerca de 1.500 familias permanecen alojadas en centros de evacuación; y las autoridades mantienen equipos de respuesta preparados para nuevos despliegues, con tareas que incluyen apoyo a la evacuación, operaciones de búsqueda y rescate, asistencia de emergencia y otros servicios destinados a garantizar la seguridad de los residentes afectados.