Filipinas y EEUU crearán una gran zona industrial en el país asiático para fabricar componentes electrónicos

Estados Unidos y Filipinas han alcanzado un acuerdo para el desarrollo de una gran área industrial de 16 millones de metros cuadrados en el corredor económico de Luzón (Filipinas), con el fin de asegurar la producción de insumos tecnológicos vitales para las cadenas de suministro estadounidenses y de otros países integrados en la red Pax Silica, a la que ahora se incorpora el país asiático, según informa el Departamento de Estado de EEUU.

Pax Silica es una iniciativa de la que ya forman parte 13 países a través de la que sus socios colaboran con proyectos de desarrollo económico. Mediante el acuerdo entre EEUU y Filipinas, ambos países se comprometen a fortalecer las cadenas de suministro compartidas de minerales críticos, semiconductores, productos electrónicos y otros bienes, así como a atraer inversiones de alta calidad del sector privado. Aparte de Filipinas y Estados Unidos, Pax Silica cuenta como socios a Australia, Finlandia, India, Israel, Japón, Qatar, la República de Corea, Singapur, Suecia, los Emiratos Árabes Unidos y el Reino Unido.

La nueva área industrial que se construirá en Luzón ha sido designada por Filipinas como Zona de Seguridad Económica, lo que supone un nuevo modelo para centros de aceleración de inversiones basadas en la inteligencia artificial. El objetivo es que funcione como un centro de aceleración de inversiones donde las actividades industriales específicas se adaptan a la demanda del mercado, las ventajas comparativas del país anfitrión y las necesidades cambiantes de la red aliada. La zona puede aprovechar la posición geográfica central de Filipinas en el Indo-Pacífico, su fuerza laboral joven y técnicamente cualificada, y su alianza con Estados Unidos.

Minerales críticos en Filipinas

Según indica el comunicado del Departamento de Estado, la Zona de Seguridad Económica combinará la experiencia estadounidense en instituciones y regímenes jurídicos con un mejor acceso a la mano de obra y el talento de Filipinas, sus recursos naturales y energéticos y su posición estratégica en la encrucijada del comercio indopacífico.

Filipinas posee importantes reservas de níquel, cobre, cromita y cobalto, minerales cada vez más vitales para las cadenas de suministro mundiales. El área industrial que ahora se creará en Luzón pretende ser la primera de una red más amplia, con corredores logísticos e instrumentos financieros compartidos que incluyen a naciones asociadas a Pax Silica de distintos continentes.