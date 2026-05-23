Vox pide prisión provisional para Zapatero y cita a declarar a Pedro Sánchez

Vox, que está personado como acusación popular en la investigación sobre Plus Ultra por la que ha sido imputado José Luis Rodríguez Zapatero, ha pedido prisión provisional para el expresidente y que declaren como testigos en la Audiencia Nacional el actual jefe del ejecutivo, Pedro Sánchez, y todos los que eran ministros cuando se aprobó el rescate a la pequeña aerolínea en 2021.

"Ya no queda nadie en el entorno de Pedro Sánchez que no esté acusado de gravísimos delitos", ha evidenciado el líder de Vox, Santiago Abascal, quien considera que España está "secuestrada por una mafia corrupta que está empobreciendo a los españoles".

A este respecto, el eurodiputado y coordinador jurídico de Vox, Jorge Buxadé, ya señaló que hay "motivos suficientes" para que Zapatero, que comparecerá ante el juez Calama el próximo 2 de junio, entre en la cárcel.

Por eso, la formación de ultraderecha ha pedido formalmente al instructor que adopte esa decisión y también que recoja el testimonio como testigos de todos los miembros del gobierno que aprobó el rescate a Plus Ultra.

Y aunque ha asegurado que la "presunción de inocencia debe prevalecer siempre, y sigue incólume", ha recalcado que al gobierno de Pedro Sánchez se le acumulan las "presunciones de inocencia". "Ya son demasiadas", ha abundado, para recordar los casos de Ábalos, Santos Cerdán y de la esposa y el hermano de Sánchez.