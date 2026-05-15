Xi preguntó a Trump qué haría EEUU si China atacase Taiwán: "Solo lo sé yo"

Trump se tomará un tiempo para decidir sus próximos pasos con respecto a Taiwán. El presidente de China, Xi Jinping, le ha dejado claro que sus negocios de venta de armas a la isla del Pacífico pueden obstaculizar la buena marcha de las relaciones entre las dos superpotencias, de modo que el líder de Estados Unidos decidirá con cautela sus próximos pasos.

Lo que ha dejado claro a la prensa a bordo del Air Force One, en su viaje de regreso a Washington, es que él no se comprometió a nada en concreto con el dirigente asiático, a pesar de haber hablado "mucho" sobre la cuestión taiwanesa.

Y, aunque ha dado por hecho que la región no se encuentra en riesgo de conflicto actualmente, ha admitido que el presidente chino le preguntó qué posición tomaría Estados Unidos si atacase Taiwán. "Me lo ha preguntado y le he dicho que no hablo de eso", ha desvelado, antes de apuntar que la respuesta a esa pregunta solo la sabe una persona: "yo".

En todo caso, el inquilino de la Casa Blanca ha sostenido que el presidente Xi "no quiere ver una guerra" en el Pacífico, aunque tampoco "un movimiento de independencia" por parte de la isla cuya soberanía reclama Pekín.