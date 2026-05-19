Zapatero: "Jamás he realizado una gestión en relación con el rescate de Plus Ultra"

José Luis Rodríguez Zapatero, el primer expresidente del gobierno de España investigado en un caso de corrupción, ha reaccionado a la investigación abierta sobre él en la Audiencia Nacional y que le llevará a comparecer el próximo día 2. "Jamás he realizado una gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra", ha asegurado "con toda contundencia".

En medio de las sospechas del magistrado José Luis Calama sobre que el exmandatario socialista y sus hijas habrían cobrado comisiones por casi dos millones de euros por influir para que el gobierno de Pedro Sánchez rescatase la pequeña aerolínea con 53 millones de euros de fondos públicos, Zapatero ha hecho público un video en el que desmiente este extremo. Y, en este sentido, asegura que tanto su labor pública como su actividad privada se han desarrollado "siempre" con "absoluto respeto a la legalidad" y que sus ingresos y remuneraciones han sido declarados a través del IRPF.

En su breve video también niega la ramificación internacional que describe el juez en su auto. De hecho, atribuye al expresidente haber dado instrucciones para crear una sociedad off-shore en Dubái. "Jamás" —se reafirma Zapatero— "he tenido una sociedad mercantil, ni directamente ni a través de terceros, ni en España ni fuera de España, ni he participado en ninguna operación de este tipo".

Y, mientras el escrito judicial se refiere a él como el líder de una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias, Zapatero ha negado los hechos y ha mostrado su disposición a "colaborar con la justicia". "Ejerceré mi derecho a la defensa con toda la firmeza y con toda la convicción", ha concluido.