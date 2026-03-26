Zelenski se desplaza a Arabia Saudí para reuniones sobre intercambio de tecnología y armamento

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se encuentra ya en Arabia Saudí para mantener "importantes reuniones" de cara a intercambiar tecnología y armamento con los países del golfo Pérsico, preocupados ahora por las derivadas del conflicto en Irán.

"Apreciamos el apoyo y apoyamos a los que están dispuestos a colaborar con nosotros para garantizar la seguridad", ha publicado el presidente de Ucrania en sus redes sociales, después de haber planteado un intercambio con los países del Golfo para que, a cambio de la ayuda en defensa antidrones, estos países suministren al ejército de su país misiles antiaéreos para luchar contra Rusia.

"Ellos necesitan drones interceptores, y nosotros tenemos; pero tenemos escasez de misiles", explicó en días pasados, cuando a instancias de Estados Unidos y de varios países de Europa se avino a compartir con los países árabes su experiencia sobre cómo hacer frente al armamento de Rusia, ya que Irán es uno de sus principales suministradores.

De hecho, desde ayer hay una delegación ucraniana trabajando de forma coordinada con países de Oriente Próximo interesados en la "experiencia de Ucrania" a la hora de protegerse frente a "drones modernos".