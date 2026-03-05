Zelenski se abre a un intercambio de tecnología y armas con los países del Golfo

Cientos de misiles y drones procedentes de Irán siguen impactando sobre los países del golfo Pérsico y el entorno, con ataques significativos en Abu Dhabi, Kuwait, Qatar o Azerbaiyán, entre otras localizaciones, en lo que confirma que la república islámica pretende escalar la guerra como elemento de presión contra Estados Unidos e Israel. En este contexto, la potencia norteamericana ha apelado a Ucrania para que comparta su experiencia sobre cómo hacer frente al armamento de Rusia —el país centroasiático es uno de los principales suministradores bélicos—.

A esta petición se ha avenido el presidente Zelenski, quien esta semana ha estado manteniendo contactos con la cúpula de los principales países de la zona —como Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Jordania y Bahréin—. A solicitud de varios países de Europa y también de Estados Unidos, se ha mostrado abierto a transmitirles la experiencia acumulada en cuatro años de guerra con Rusia, así como a realizar "un intercambio" de tecnología y armas. "Ellos necesitan drones interceptores, y nosotros tenemos; pero tenemos escasez de misiles", ha planteado.

"Ucrania apoya a los socios que contribuyen a garantizar nuestra seguridad y a proteger la vida de nuestro pueblo", ha remarcado, antes de asegurar que habrá especialistas ucranianos que den apoyo sobre cómo hacer frente a los shaheds, unos drones diseñados para atacar objetivos terrestres a distancia.

Junto con los problemas en materia de defensa, el presidente del país europeo también ha sostenido que en el golfo Pérsico "existe preocupación" en torno a la posibilidad de que la guerra en la región se alargue, vistas ciertas "señales de Estados Unidos tanto públicas como extraoficiales". También esa posibilidad supone para él un problema, ya que la administración Trump podría reducir sus entregas de sistemas de defensa aérea y misiles a Ucrania.

En cuanto a la ausencia de Rusia ayudando en materia bélica a Irán en el campo de batalla, Zelenski ha interpretado que "simplemente, no tienen capacidad para hacerlo" en estos momentos, pues "todas sus fuerzas están enterradas en suelo ucraniano o participando en la guerra contra Ucrania". Con todo, ha dado por hecho que Moscú estará suministrando armamento a Teherán, especialmente sistemas de defensa aérea.