Zelenski espera que Trump incluya la guerra de Ucrania en su agenda del viaje a China

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha manifestado este miércoles que confía en que su par estadounidense, Donald Trump, incluya la guerra con Rusia en su agenda de estos días en Pekín, donde se reúne con el líder chino, Xi Jinping.

"Estamos en contacto constante con nuestros socios estadounidenses, les estamos agradecidos y esperamos que el tema de poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania también se plantee ahora, mientras el presidente de Estados Unidos se encuentra en China", ha expresado Zelenski, durante su visita a Rumanía.

Zelenski se encuentra este miércoles en la capital rumana, donde ha asistido a la cumbre de los Nueve de Bucarest, que aglutina a países del este de Europa que una vez formaron parte del bloque comunista y ahora son miembros de la OTAN, entre ellos están Rumanía, Bulgaria, República Checa, o Polonia.

"No cejamos en nuestros esfuerzos diplomáticos y esperamos que la presión sobre Rusia, junto con las negociaciones en diversos formatos, ayude a lograr la paz", ha señalado Zelenski, que ya en anteriores ocasiones ha apelado a Xi para que ejerza su influencia sobre el presidente ruso, Vladimir Putin, y le persuada de negociar.

El presidente ucraniano ha vuelto a remarcar la importancia de las sanciones económicas en este contexto y ha animado a sus aliados a continuar con este tipo de medidas. "Las sanciones funcionan, nuestras capacidades de largo alcance funcionan y cualquier forma de presión que ejerzan funciona", ha dicho.

Fortaleza de la OTAN

Zelenski también ha aprovechado para valorar el alcance que puede llegar a tener la próxima cumbre de la OTAN, que se celebrará en Turquía entre el 7 y 8 de julio. Para el presidente ucraniano, ahora más que nunca los aliados han de demostrar que permanecerán unidos "dadas las dificultades existentes".

Así, ha señalado que a pesar de "las tensiones" entre Europa y Estados Unidos tras la vuelta del presidente Trump a la Casa Blanca, la Alianza debe "hacer todo lo posible para que esta cumbre transmita un mensaje positivo a toda la comunidad euroatlántica", que "la OTAN es fuerte y que no se derrumbará".

Además, Zelenski ha animado a sus socios europeos a desarrollar de manera conjunta sus propias capacidades militares y de defensa, evitando así "depender de los vaivenes políticos".