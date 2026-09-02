Zelenski llama a las aerolíneas a evitar el espacio aéreo de Rusia ante una oleada de ataques

"Habrá drones en el cielo ruso a una escala que debe tenerse en cuenta". Con estas palabras, el presidente Zelenski ha llamado a las aerolíneas a evitar el espacio aéreo de Rusia, pues las operaciones programadas por Ucrania lo convertirán en "absolutamente inseguro" y motivarán un cierre de facto de esas rutas. Una zona atestada por artefactos bélicos, ha recalcado, "no es lugar para la aviación civil".

El mandatario ucraniano ha enmarcado esta advertencia en la necesidad de evitar que se pierdan "vidas inocentes", a la vista de que las autoridades rusas "no están informando adecuadamente". No se trata, por tanto, de "una amenaza", sino de poner en conocimiento de las aerolíneas, las aseguradoras y la población en general que "los días de seguridad sobre el cielo ruso han terminado" y no regresarán hasta que Putin emprenda el camino hacia la paz.

"No elegimos esta guerra, y desde luego no deseábamos esta escalada", ha aseverado Zelenski, pero ha dejado claro que las consecuencias de la guerra iniciada por el Kremlin en febrero de 2022 no pueden sentirse solo en el territorio ucraniano. "Es absolutamente natural y justo que se extiendan a Rusia", ha argumentado, no sin recordar que Moscú "intentó bloquear puertos" y provocó el cierre del espacio aéreo de Ucrania a la aviación civil.

Así pues, ha hecho hincapié en que Kiev solo está ejerciendo su derecho a la legítima defensa mientras apoya activamente todos los esfuerzos que los socios han dado en favor de la paz. "Prolongar esta guerra es enteramente deseo de Rusia, de Putin", ha incidido, antes de anunciar que Ucrania mantendrá el cielo ruso libre de drones en los períodos específicos de diplomacia y negociaciones.

Sin embargo, las autoridades del Kremlin han minimizado las palabras de Zelenski, y ha dado por hecho que los ataques de Ucrania no supondrán "afectaciones significativas" para la aviación civil. "Nos estamos preparando para esto y tenemos en cuenta todas estas amenazas", ha zanjado el ministro de Transportes, Andrei Nikitin.