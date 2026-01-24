La reunión entre EE.UU., Rusia y Ucrania no frena los ataques contra Kiev

Al menos un muerto y varios heridos en Kiev tras una noche de ataques masivos de Rusia contra Ucrania

Irene Viña
Publicado: 24 ene 2026 - 11:11 Actualizado: 24 ene 2026 - 11:15
Parte de Kiev sin luz
Parte de Kiev sin luz

Las delegaciones de Estados Unidos, Ucrania y Rusia reanudan hoy las negociaciones de paz en Emiratos Árabes, unos encuentros que por primera vez han sentado a la misma mesa a representantes de los dos países en la contienda. Pero, pese al avance diplomático que ello supone, y de que la guerra enfila ya su cuarto año, los bombardeos continúan sobre Kiev y otros puntos del país europeo.

En la capital ucraniana, al menos una persona ha fallecido y otras cuatro han resultado heridas de distinta consideración como consecuencia de un ataque “masivo”, según su alcalde. Además, una parte de la ciudad se ha quedado sin agua corriente ni calefacción, de modo que se eleva la cifra de afectados por el corte de suministros mientras los termómetros siguen en negativo.

En la zona este del país, en Járkov, los ataques de drones con carga explosiva que han tenido lugar durante este noche, a lo largo de dos horas y media, han dejado "destrucción e incendios”, tal y como han indicado las autoridades locales.

Bomberos en Ucrania
Bomberos en Ucrania

En total, y según lo recopilado posteriormente por el presidente Zelenski, Rusia ha lanzado esta noche más de 370 drones de ataque y 21 misiles de diversos tipos contra Kiev y su área, y contra las regiones de Sumy, Járkov y Chernígov. Por ello, ha vuelto a urgir los sistemas de defensa antiaérea que demandó a Trump esta semana durante su encuentro en el foro de Davos.

Rusia y Ucrania, por primera vez en la misma mesa para intentar acordar la paz Kiev resiste temperaturas bajo cero sin calefacción debido a ataques de Rusia

