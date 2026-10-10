Vuelo libre para las aves curadas: Maceda es lugar clave para la recuperación de fauna salvaje

Con motivo de la celebración del Día Mundial de las Aves Migratorias, el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre (CRF) del Alto do Rodicio celebró una jornada didáctica de liberación de rapaces en Maceda para medio centenar de alumnos del IES San Mamede, quienes aprendieron algo más sobre la fauna que convive con ellos.

El complejo ourensano es uno de los cuatro espacios de este tipo situados en Galicia, operando en red junto al CRF de Santa Cruz de Oleiros en A Coruña, el CRF do Veral en Lugo y el CRF de Carballedo en Pontevedra. Estas instalaciones despliegan un metódico proceso de curación, una labor que abarca desde el minucioso diagnóstico clínico inicial, pasando por el tratamiento hospitalario, hasta culminar con los cruciales ejercicios de musculación adoptados antes de devolverles la libertad.

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El jefe de servicio de Patrimonio Natural de Ourense, Juan José Gómez, enmarca esta labor dentro de la singular riqueza del entorno, destacando que la provincia concentra una excepcional población de grandes depredadores y rapaces: “Temos especies de aves emblemáticas coma o voitre e as águias reais”. El experto subraya la relevancia de la demarcación ourensana: “Representa unha das provincias de máis riqueza da península Ibérica a nivel medioambiental ao manter ademais poblacións estables de osos e lobos”.

La llegada de pacientes al complejo de Maceda requiere una actuación médica urgente y precisa, atendiendo a ejemplares que sufren fracturas, desnutrición o infecciones. Según detalla Gómez, tras la recepción de los animales, los equipos veterinarios asumen un trabajo integral donde realizan curas, les dan de comer, medicina y limpieza, garantizando una atención clínica continua hasta que logran superar la fase crítica de su recuperación.

El peso del trabajo de los cuatro centros de recuperación gallegos se refleja en su balance anual, logrando atender a 4.587 animales de los cuales 3.799 fueron aves. Si bien desde el centro de recuperación ourensano explican que en esta época del año, el número de aves en recuperación es menor tras las sueltas llevadas a cabo recientemente, señalando que la “temporada alta” de ingresos se inicia con la llegada de la primavera.

El momento esperado por todos los jóvenes asistentes. | Xesús Fariñas

Cuatro aves

En cuanto el impacto de estas iniciativas en la comarca, la alcaldesa de Maceda, Uxía Oviedo, subraya el compromiso de las instituciones con el territorio recordando simplemente que “no rural pasan cousas”, para reivindicar la importancia de acoger estas actividades formativas. Este marco educativo protagonizó la reciente jornada celebrada en las inmediaciones del centro educativo, donde cerca de 50 escolares del IES San Mamede disfrutaron de una experiencia inmersiva que culminó con la liberación de cuatro aves rapaces, concretamente dos miñatos -o ratoneros-, un azor y un gavilán, recuperadas por el equipo veterinario. La conselleira de Medio Ambiente instruyó a los presentes sobre los protocolos de rescate, recordando que “en caso de localizar un animal ferido, non debe manipularse” y resulta crucial “avisar ao 112 ou aos axentes ambientais da Xunta para que sexan os que coordinen a súa recollida”, invitando seguidamente a los niños y a las autoridades a participar de forma activa en la suelta de los ejemplares. Noe Suárez fue uno de los encargados de soltar uno de los ratoneros, mientras que la alcaldesa asumió la responsabilidad de soltar el segundo ave.

Durante el encuentro con los estudiantes, la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, asumió las explicaciones junto a Gómez sobre el funcionamiento del centro, detallando los problemas que presentaban las aves, los tratamientos que recibieron y los motivos de su liberación en esta época. La curiosidad de los jóvenes les llevó a interesarse por otras cuestiones, como las cintas metálicas que los animales llevan en el momento de su liberación: “É como as identificamos, o seu DNI”.

El humedal limiao, parada “privilexiada” en un corredor migratorio clave

El emotivo vuelo de las rapaces devueltas a la naturaleza frente a la mirada atenta de los jóvenes subraya un mensaje trascendental sobre la necesidad de proteger a quienes heredarán y custodiarán el territorio, ya que, como recordó Vázquez, la comunidad gallega representa un “corredor clave nas rutas migratorias” de Europa, siendo esencial preservar el ecosistema para que puedan descansar y alimentarse. Ahondando en esta riqueza geográfica, el jefe de servicio de Patrimonio Natural de Ourense, Juan José Gómez , destaca las excepcionales condiciones de la comarca de A Limia al albergar la antigua Lagoa de Antela, un espacio que define como “un humedal privilexiado” que nutre a infinidad de especies.

Gómez advierte cómo el cambio del clima altera los comportamientos naturales, constatando que aves migratorias adoptan de forma paulatina una presencia continuada en la provincia al encontrar alimento constante, acompañada por la presencia de la ganadería local, conformando un frágil equilibrio natural que los niños, como futuros habitantes, deben conocer para poder proteger.