Un error en el GPS centra el juicio por un quebrantamiento en Ourense

El control telemático en los posibles casos de violencia de género fue objeto de debate en un juicio en Ourense por quebrantamiento de medida cautelar. La Fiscalía imputa al acusado, José V.R., el incumplimiento del alejamiento que sobre él pesaba al acercarse el 3 de octubre de 2024 durante un total de tres horas y cinco minutos al domicilio de su expareja.

Él lo negó y, por lo tanto, cobró un peso clave en la acusación la declaración de una trabajadora del Centro Cometa, donde se monitorizan las órdenes de alejamiento con medios telemáticos. La testigo reconoció que el problema surgió en la zona de exclusión del domicilio, ya que detectaron un error de configuración. “La zona no se configuró donde había que hacerlo”.

Al respecto, apuntó que la señal se generó a más metros del radio de acción. Cuestiones como problemas de cobertura u orografía complicada dificultan, señaló, la labor del GPS. “El proveedor recomienda que las órdenes se dicten de al menos 350 metros”, aseguró. En el caso de la que tenía José V.R., era de 200 metros.

El problema referido por la trabajadora del Cometa fue el argumento del abogado de la defensa, Gabriel Guntín, para pedir la absolución de su cliente al considerar que no se puede probar que incumpliese el alejamiento. Por su parte, la fiscal solicita un año de prisión para José V.R.