La discoteca Zeppelín pone el ritmo a las fiestas de As Neves de Maceda

La música de los años ochenta y noventa vuelve a sonar en Maceda para recuperar una parte fundamental de la historia festiva de la provincia de Ourense. Muchas de las personas que compartieron su juventud y noches de ocio en aquella época volverán a coincidir este fin de semana en un esperado reencuentro. Con la lectura de un pregón coral hoy a la noche a cargo de sus protagonistas, arranca un viaje a la nostalgia que culminará mañana con un evento singular: la reunión en un mismo escenario de los siete DJ que pasaron por la cabina de la discoteca Zeppelin durante sus veinte años de historia.

El germen de esta iniciativa nació durante el pasado Entroido, cuando una pandilla de amigos rindió tributo al local recreando su estructura en una carroza. “A idea xurdiu este entroido en Maceda”, relata Alberto Outeiriño, conocido como DJ Oute y promotor del evento junto a la alcaldesa del municipio, Uxía Oviedo. “Saíron na festa, porque claro a xente tiña a nostalxia daqueles anos, e foi moito éxito. Entonces cando estaban desfilando díxenlle a Uxía: había que facer un día algo así”. La chispa prendió con tal intensidad que hoy mismo, bajo el lema “Se non o viviches, tivéroncho que contar”, los históricos de la música darán el pistoletazo de salida a las fiestas locales.

Remenber Zeppelin

Mañana sábado, a partir de las 23,30 horas, la mesa de mezclas volverá a estar en manos de los pioneros de la comarca: DJ Richard (1980 a 1988), DJ Manel (1985 a 1991), DJ Tony (1988 a 1997), DJ García (1990 a 1998), DJ Zubi (1991 a 1998), DJ Oute (1992 a 1996) y DJ Piñeiro (1996 a 2000). Su conexión se cimentó mucho más allá de la pista de baile, forjando una amistad que encontró su altavoz en las ondas. “Todo o rollo disto empezou cando Tony veu de Almería e fundou Radio Maceda... daquelas non existían radios nos pueblos. Abriuse a emisora e todos nós pinchabamos nesa emisora”, recuerda DJ Zubi, evidenciando cómo impulsaron el entretenimiento en la zona.

Aquellas largas jornadas exigían un talento musical todoterreno, lejos de la especialización actual. El día grande de la discoteca era el domingo, momento en el que abría sus puertas a las seis de la tarde para ofrecer horas ininterrumpidas de baile. Tal y como explican, “a Zeppelin era unha discoteca onde é unha diferencia total co que hai agora, se pinchabas e abrías ás seis da tarde e era ata as once da noite, o día gordo que era o domingo. Pinchabas tanto unha lenta, como unha pachanga, como unha rumba, como español, como disco”. Para la cita de mañana, han seleccionado con cuidado aquella banda sonora, descartando versiones modernas para mantener la esencia original de los temas.

Más allá de los ritmos, los sorteos y las proyecciones de fotografías de la época, el principal valor de la velada será su capacidad para reunir a cientos de vecinos y visitantes. “O que máis poden esperar é moita música, moita diversión e sobre todo moito reencontrarse con xente”, asegura Outeiriño, quien visualiza la noche como la ocasión ideal para “atoparse con xente que había ao mellor moitísimo tempo que non vías e a xente ao mesmo tempo que coa música dun pasado pero que foi unha auténtica marabilla”.