¿Sabe usted que Donald Trump ha ganado un galardón… creado por alumnos del IES San Mamede?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, el meco de Donald Trump triunfa en el concurso del instituto de Maceda mientras el presidente de Estados Unidos sigue con la operación Furia Épica

El meco de Donald Trump en el IES San Mamede, en Maceda.
¿Sabe usted que el burdo protagonismo de Donald Trump traspasa cualquier frontera? ¿Que acaba de ganar un reconocimiento más importante que el Nobel de la Paz que tanto desea? ¿Que su meco, creado por los alumnos del IES San Mamede, ha ganado el concurso de la villa? ¿Que aunque ahora mismo esté muy ocupado con la operación Furia Épica, estaría encantado, seguro, de recibir este galardón?

