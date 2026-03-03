Dos drones impactan en la embajada de EEUU en Riad

El presidente Trump ya está analizando la reacción al ataque con dos drones sobre la embajada de Estados Unidos en Riad, que ha ocasionado un importante incendio en el edificio, tal y como ha confirmado el gobierno de Arabia Saudí.

“Pronto se sabrá la respuesta”, ha subrayado el inquilino de la Casa Blanca, mientras la oficina ha suspendido sus actividades sin que por ahora hayan trascendido detalles sobre el número de víctimas o el alcance de los daños en la infraestructura.

En todo caso, en medio de una oleada de ataques iraníes contra bases e instalaciones norteamericanas en países del golfo Pérsico, Estados Unidos ha sumado este martes el cierre de su representación en Kuwait al anunciado ayer de su embajada en Bahréin.

Asimismo, está evacuando a todo el personal "no esencial" de sus legaciones diplomáticas en Jordania, Emiratos Árabes Unidos e Irak.