"NON SÓ OS ADULTOS"
Las protestas del sector primario calan en los más jóvenes de Maceda
El alumnado del CEIP de Maceda mostró hoy por la mañana su apoyo a los agricultores y ganaderos que estos días protestan en la provincia con un acto simbólico, ponerse los tradicionales sombreros de paja tan ligados a la identidad rural.
Esta iniciativa nace de una familia socia del ANPA, que hizo la propuesta al resto de familias quienes sin dudarlo se sumaron al gesto comunitario. Esta manifestación estuvo respaldada por el claustro y la directiva del centro, quienes también lucieron estos sombreros solidarios.
"Os nenos ven os tractores a aparcados ao lado do colexio e preguntan", comentó una de las madres del ANPA, apuntando que "isto non só queda nos adultos" pues muchas familias del colegio están relacionadas con la agricultura, la ganadería y, en definitiva, "co rural". Así, los padres y madres quisieron acercar la situación a los más jóvenes para que entendiesen de primera mano lo que está pasando.
