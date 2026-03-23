El macedao Antonio Otero cumplió cien años de vida

La longevidad de la provincia de Ourense sigue demostrando su músculo, sumando un vecino más a la lista de los más de 300 centenarios que residen en ella. En esta ocasión ha sido un hombre, natural de la pequeña aldea de As Lamas, en el concello de Maceda. Antonio Otero Otero nació el 20 de marzo allá por 1926, en un mundo totalmente diferente al actual.

Antonio, quien aún goza de vitalidad y lucidez, disfrutó de la celebración de su centenario en compañía de más de 60 familiares directos: desde su hermana -casi centenaria también-, pasando por cuñados, sobrinos y nietos. Entre ellos estaba Cesar de Sa, el hijo de un sobrino-nieto de Antonio, el más joven de la línea de los Otero, con apenas 13 meses.

Antonio Otero con el hijo de su sobrino-nieto, Cesar de Sa. | La Región

El lugar de encuentro fue el restaurante Alto do Couso, a donde también acudieron la alcaldesa de Maceda, Uxía Oviedo, y la concelleira Beatriz Cuenca para hacerle entrega de un diploma y un ramo de flores. Su familia le regaló una placa conmemorativa, que sus ahijados le entregaron entre cariños.

Durante el acto, cargado de emotividad, no faltó ni la música, ni los bailes, ni las risas. Cuatro acordeonistas, instrumento muy popular en el entorno, fueron los encargados de traerle la tarta -de un tamaño acorde a la cantidad de velas-.

El propio Antonio fue el encargado de capitanear la troula, bailando con sus familiares, contando anécdotas e incluso encabezando la conga que se formó durante la comida. El vino y la buena compañía, elementos imprescindibles en la receta de una celebración en condiciones, prolongaron el homenaje durante horas, en las cuales Antonio pudo sentir el cariño y respeto de su numerosa familia.