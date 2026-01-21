La modificación del PXOM de Maceda sale a debate público

Las sorpresas políticas siguen aflorando en el Concello de Maceda, que después de cerrar 2025 con los primeros presupuestos desde 2022, inicia este nuevo año con un hito histórico: la modificación de Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), uno de los problemas más enquistados del municipio.

Esta modificación estaba recogida en el acuerdo de gobierno del PSdeG-PSOE y el Bloque Nacionalista Galego bajo el compromiso de iniciarla a pesar de la inversión de tiempo y recursos que necesita.

La alcaldesa, Uxía Oviedo, aclaró que desde el grupo de gobierno “pensamos que é o momento de atallar esta problemática, xa que co plan actual non se poden construír vivendas unifamiliares, que é o que quere a xente”, incidiendo en el elevado número de parejas que “veñen ao Concello preguntando por terreos para edificiar”.

Este proceso se inicia de forma parcial, atendiendo en primer lugar a la zona urbana de Maceda para resolver “o máis urxente que nos trasladan os veciños”, aclara la alcaldesa: “Moita xente marcha construir fóra e semella que estemos botando a xente que ten interese en quedarse aquí”.

Desde el BNG inciden en que la urgencia del proceso viene dada por las insistencias de sus concelleiras, Beatriz Cuenca y Begoña Conde, “a modificación do PXOM e a creación de aparcadoiros son temas fundamentais para nós, e agora que semella que a modificación está en marcha, haberá que seguir insistindo co aparcadoiro”, incidió Beatriz Cuenca.

El grupo nacionalista afirmó haber porfiado para que se recogiese este proceso en los presupuestos de 2026, confirmando que ya están “ben definidos e a espera de ser aprobados en pleno”, dijo Cuenca. Así, la concelleira coincidió con la alcaldesa en que esta primera modificación es parcial, pues una modificación completa llevará años “e estes problemas hai que atallalos o antes posible”.

Fijar población

“Dende o grupo de goberno entendemos que é un dos proxectos máis importantes que se van a levar a cabo na vila, pode significar un punto e a parte no modelo de Maceda para o futuro”, sumó Oviedo, “podemos conseguir fixar poboación”. Por su parte, Beatriz Cuenca apuntó que la intención principal es incrimentar la oferta de vivienda en la villa, “que é moi escasa estando a 20 minutos do polígono”, refiriendose al de San Cibrao das Viñas. “O noso futuro pasa por conseguir convertirnos nunha zona de vivenda alternativa a Ourense para a xente que traballa alí”.

“Queda moito traballo por facer”, continuó Oviedo, señalando que se pondrán encima de la mesa otros temas como la ampliación del núcleo urbano de Maceda o llevar la modificación a las aldeas. Además, se refirió al futuro del Concello al afirmar que inciar este proceso ahora es una apuesta para que los siguientes gobiernos locales “sigan traballando nisto que é realmente importante para o noso Concello”.

Proceso participativo

Esta modificación contará con un proceso participativo en el que los vecinos podrán trasladar sus propuestas y problemáticas a través de varios obradoiros previstos en los próximos días. El primero tendrá lugar este viernes 23 de enero a las 19,30 horas en el Salón de Actos de Maceda, al que podrán acudir los vecinos de los barrios Cardenal Quiroga, Tras Cuartel, San Pedro, As Lameiras, Reconco, Avd. dos Milagros, Costa do Sol y Aureliano Ferreiro ata el Bar 2000.

A lo largo de la sesión, se recogerán las propuestas de los participantes y habrá un espacio de debate. El resto de barrios serán convocados la próxima semana, los días 29 y 30 de enero. “Decidimos que fose un proceso aberto porque ao final é un asunto que implica tanto aos veciños interesados en quedarse como aos interesados en vir e aos propietarios das fincas afectadas polas ordenanzas que regulan o PXOM”, apuntó Oviedo.

Por su parte, Cuenca destacó la cita del 30 enero como una de las más importantes, ya que convoca a los propietarios de los edificios inacabados de la villa, otra de las problemáticas más enquistadas y que “seguramente sexa a máis complexa”, aclaró Oviedo. “Intentaremos darlle un encaixe para que os propietarios poidan facer algo con eles”, afirmó la alcaldesa, a lo que Cuenca sumó que “temos moitas esperanzas en poder conseguir que esas vivendas sexan rematadas e entren ao mercado o antes posible”.