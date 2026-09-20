El PP enfrenta en Maceda su modelo de vivienda “chaves en man” al de Sánchez

La masiva afluencia de público, que desbordó las previsiones de aforo en el salón de actos del Concello de Maceda, puso de relieve la preocupación ciudadana por la situación habitacional, abarcando tanto las crecientes dificultades para el acceso a un hogar como los retos para sacar propiedades vacías al mercado. Ante un auditorio donde numerosas personas permanecieron de pie durante la jornada organizada ayer por el Partido Popular, el presidente de la gestora local, José Manuel Gil, inauguró el acto remarcando la urgencia de aprobar un “cambio integral do PXOM” capaz de desbloquear suelo edificable para asentar población aprovechando la calidad de vida rural y la cercanía logística con los núcleos de empleo.

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Ayudas autonómicas

El coordinador provincial del área de Urbanismo, Benito Iglesias, expuso la batería de medidas autonómicas vigentes, enfatizando las aportaciones de hasta 15.000 euros para la adquisición o autopromoción en localidades inferiores a los diez mil habitantes, defendiendo el macroproyecto ourensano del Escorial con más de 1.400 viviendas protegidas bajo la premisa de que el éxito político reside en comprobar “cuántos jóvenes consiguen quedarse”. A continuación, tomó la palabra la directora territorial del área de Vivenda, Pilar Fernández, para desgranar los programas de avales orientados a menores de 36 años, sumando las líneas de ayuda enfocadas en la rehabilitación estructural de inmuebles en municipios pequeños o la iniciativa autonómica diseñada para incentivar la salida al mercado de propiedades cerradas.

Calidad de vida

El bloque central otorgó protagonismo a los regidores de la comarca para evaluar las ventajas de residir en un entorno tranquilo, dotado de servicios básicos y a escasos minutos de las áreas industriales. Durante el turno conjunto, el alcalde de Paderne de Allariz, Manuel Pérez, destacó la inmediatez geográfica de encontrarse “pegadiño” a los polígonos empresariales, mientras que el dirigente de Baños de Molgas, Manuel Fernández, urgió a adaptar las herramientas urbanísticas a los “retos do presente” y el mandatario de Xunqueira de Espadanedo, Pablo Graña, relató los planes para acondicionar construcciones municipales buscando que los futuros inquilinos “reinvirtan no noso concello”.

“Chaves en man”

La clausura del encuentro corrió a cargo de la secretaria xeral autonómica de los populares, Paula Prado, quien contrapuso el modelo de “chaves en man” impulsado por el Gobierno gallego frente a los “anuncios baleiros” de un Ejecutivo central que acaba convirtiendo el derecho a un techo en un “auténtico lujo”. Para poner el broche final, el presidente del PP provincial, Luis Menor, recordó la acuciante existencia de 100.000 propiedades deshabitadas en Ourense comprometiendo un aumento presupuestario para fomentar la rehabilitación municipal, reivindicando enérgicamente que las administraciones gestionadas por los populares demuestran poseer “forza e ideas” para transformar los pequeños pueblos generando riqueza y empleo constante.