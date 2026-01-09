O PP xira para escoitar as demandas dos gandeiros

SECTOR PRIMARIO

Entre as preocupacións e demandas trasladadas, destacan a reforma da PAC e a problemática dos ataques do lobo

Os representantes dos populares reunidos cos gandeiros. | LR

Os deputados populares Cristina Campero e Miguel Ángel Viso iniciaron en Maceda e Montederramo unha xira polo rural da provincia, para reforzar o contacto directo cos profesionais do campo e coñecer as súas preocupacións e demandas e trasladalas ao Parlamento galego.

Entre as preocupacións, destaca a reforma da Política Agraria Común (PAC), un asunto no que os populares subliñaron a importancia de que a Unión Europea manteña “un compromiso firme co sector primario, especialmente nas rexións con características singulares como Galicia”. Outro dos asuntos é a problemática do lobo, “unha das maiores ameazas para a continuidade da gandería extensiva na provincia”.

Os populares puxeron en valor o papel estratéxico da gandería extensiva e de montaña, “un dos piares fundamentais da economía ourensá e un elemento clave para o equilibrio territorial e social do rural”, xa que contribúe “á fixación de poboación, á prevención de incendios, á conservación da paisaxe e á preservación dun modo de vida ligado á identidade da provincia”.

