Los tractoristas piden una nueva reunión o amenazan con bloquear "carreteras principales": "Ourense no es la única perjudicada"

Ganaderos y agricultores de la provincia de Ourense han reclamado este jueves la celebración de una reunión conjunta “más allá de colores políticos” entre las distintas administraciones, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y los propios manifestantes, con el objetivo de buscar soluciones ante el acuerdo de Mercosur. En caso contrario, advierten de una intensificación de las protestas.

Así lo ha trasladado Miguel Gómez, ganadero de Maceda y uno de los portavoces de la tractorada en la provincia, quien ha asegurado que la movilización “estará mínimo hasta que se firme el tratado de Mercosur” y que, si finalmente se firma, “empezará la guerra”.

En este contexto, Gómez ha confirmado que se mantendrán los tractores y las balas de paja frente a la Subdelegación del Gobierno en Ourense, ya reabierta al público, así como ante la Delegación territorial de la Xunta y la Delegación territorial de Medio Rural.

Según ha explicado, los manifestantes exigen que Subdelegación y Delegación del Gobierno, las Consellerías de Medio Rural y Medio Ambiente, el presidente de la Xunta y los ganaderos y agricultores se sienten en una mesa de negociación común, y que “dejen de echar balones al tejado del otro”.

Concentraciones en autovías

“Mientres esa reunión no se haga, no nos moveremos de Ourense”, ha advertido Gómez, quien ha alertado de que, si no se produce ese encuentro, se iniciarán concentraciones en autovías, carreteras nacionales y otras vías principales, con el objetivo de trasladar al resto de Galicia que “Ourense no es la única perjudicada”.

“El resto de ciudades sabrán que estamos en lucha”, ha subrayado el portavoz, indicando que los manifestantes cuentan con más de 150 tractores en Xinzo de Limia y más de 100 más repartidos en caminos, fincas privadas y galpones de municipios como Maceda, Montederramo o Chandrexa de Queixa, listos para movilizarse “masivamente” si es necesario.

Todo ello se produce después de la reunión mantenida este miércoles con el subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, y con el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco. Gómez ha expresado su “satisfacción” por el trato recibido y por el compromiso de documentar las actuaciones y remitir una carta al presidente de la Xunta explicando la situación. No obstante, ha matizado que, aunque valoran positivamente la actitud, no están satisfechos con la solución planteada hasta el momento.

Once días de concentración

Después del bloqueo del acceso a la Subdelegación del Gobierno con un tractor y de una intensa jornada de concentraciones y despliegue policial, los manifestantes mantuvieron una reunión de más de dos horas con el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y el subdelegado, Eladio Santos. Aunque el encuentro permitió acercar posturas, no colmó las expectativas del sector, que decidió prorrogar la protesta al menos hasta el día 12.

Pese a ello, los tractoristas mantuvieron una postura firme. La jornada del miércoles estuvo marcada por negociaciones con la Policía, el cierre del edificio gubernamental y la retirada vigilada del tractor que obstruía la entrada. La protesta contó con apoyos como el del alcalde de Xinzo de Limia y culminó con una tractorada nocturna simbólica en esta localidad, tras una jornada especialmente tensa.